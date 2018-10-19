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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 8:39 19.10.2018 - 08:39

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Военный вертолет "Си Хок" в пятницу рухнул на палубу американского авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море, сообщают ВМС США.

"Все пострадавшие члены экипажа находятся в стабильном состоянии под наблюдением медицинского персонала "Рональда Рейгана". Несколько человек в дальнейшем эвакуируют на берег, полученные травмы не угрожают жизням военнослужащих", - говорится в сообщении.

"Си Хок" врезался в палубу авианосца утром в пятницу вскоре после взлета. Ведется расследование инцидента.

В момент происшествия на базирующемся в районе японского города Йокосука авианосце ВМС США проводились "плановые операции", отмечается в сообщении.

"Рональд Рейган" остается полностью боеспособным, полеты с него возобновлены", - уточняют в ВМС США.

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