Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Вертолет врезался в понедельник в Manhattan Motown Building - здание в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает спасательная служба города.
Поступают сообщения о как минимум одном пострадавшем.
На месте происшествия работают медики и полиция.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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