Вертолет президента британского футбольного клуба "Лестер" потерпел крушение
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Лондон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолет главы британского футбольного клуба "Лестер" разбился накануне вечером вскоре после взлета неподалеку от стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс".
На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар.
По данным телеканала, пока неизвестно был ли президент клуба на борту вертолета.
Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1
1ар бс
Интерфакс