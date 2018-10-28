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Лондон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолет главы британского футбольного клуба "Лестер" разбился накануне вечером вскоре после взлета неподалеку от стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс".

На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар.

По данным телеканала, пока неизвестно был ли президент клуба на борту вертолета.

Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1

1ар бс

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Интерфакс