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Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 8:16 28.10.2018 - 08:16

Лондон. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Вертолет главы британского футбольного клуба "Лестер" разбился накануне вечером вскоре после взлета неподалеку от стадиона "Кинг пауэр" в Лестере, сообщает в воскресенье британский телеканал "Скай-ньюс". На фотографиях с места происшествия виден большой огненный шар. По данным телеканала, пока неизвестно был ли президент клуба на борту вертолета. Накануне "Лестер" провел игру с "Уэст хэмом", которая завершилась со счетом 1:1 1ар бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс