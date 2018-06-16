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Этот контент был опубликован 16 июня 2018 г. 13:01 16.06.2018 - 13:01

Гонконг. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Жертвами крушения вертолета на юго-западе Китая стали три человека, сообщают в субботу китайские СМИ.

Крушение произошло в провинции Юньнань, погибли все, кто находился на борту.

Вертолет участвовал в аварийно-спасательной операции. Он перестал выходить на связь в 8:30 утра по местному времени (3:30 мск), обломки обнаружили в 13:42 по местному времени (8:42 мск).

Причины аварии и другие подробности не уточняются.

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