Вертолет со спасателями разбился в китайской провинции Юньнань
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Гонконг. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Жертвами крушения вертолета на юго-западе Китая стали три человека, сообщают в субботу китайские СМИ.
Крушение произошло в провинции Юньнань, погибли все, кто находился на борту.
Вертолет участвовал в аварийно-спасательной операции. Он перестал выходить на связь в 8:30 утра по местному времени (3:30 мск), обломки обнаружили в 13:42 по местному времени (8:42 мск).
Причины аварии и другие подробности не уточняются.
1мм ки
Интерфакс