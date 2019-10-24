Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 13:41

Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - В базилике в Долине Павших близ Мадрида в четверг завершились работы по эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко, информирует интернет-портал испанской газеты "Паис".

Согласно сообщению испанского правительства, процедура эксгумации прошла без каких-либо происшествий.

После краткой молитвы по усопшему родственники Франко в сопровождении священнослужителя на плечах вынесли гроб с останками на эспланаду.

Гроб покрыт красным покрывалом и украшен зеленым венком с красно-желтой перевязью в виде креста. Испанские власти отказали родственникам Франко в использовании и публичной демонстрации любой государственной символики во время процедуры эксгумации и церемонии перезахоронения. Тем не менее, внук Франко - Франсис - был замечен со сложенным государственным флагом Испании времен Франко. По некоторым данным, он принес с собой на церемонию оригинальный флаг, которым был накрыт гроб во время похорон Франко в 1975 году.

Гроб был погружен в катафалк, доставивший его до вертолета, который направился на аэродром, расположенный неподалеку от кладбища Мингоррубио - места нового захоронения Франко.

Перед отправлением катафалка к вертолету участники церемонии несколько раз проскандировали: "Да здравствует Испания!" без упоминания имени Франко.

Отмечается, что перезахоронение проводится в оригинальном гробу, несмотря на его состояние.

В вертолете находятся представители правительства и один из внуков Франко - Франсис. Остальные родственники прибудут на церемонию перезахоронения на автомобилях.

Отмечается, что перезахоронение проводится в оригинальном гробу. Ранее не исключалась возможность использования нового гроба, ввиду возможной ветхости оригинального.

Протокольную фото- и видеосъемку позволено осуществлять лишь корреспондентам испанского государственного телевидения и агентства ЭФЭ.

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