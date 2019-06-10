Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Вертолет упал на крышу в Manhattan Motown Building - здание в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает спасательная служба города в понедельник.
Поступают сообщения о как минимум одном пострадавшем.
На месте происшествия работают медики и полиция. На крыше возник пожар.
(ПОСЛЕДУЕТ)
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