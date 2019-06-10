Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Вертолет в понедельник рухнул на крышу Manhattan Motown Building - здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает спасательная служба города.
На крыше здания возник пожар.
Поступают сообщения о как минимум одном пострадавшем.
На месте происшествия работают медики и полиция. На крыше возник пожар, котрый к настоящеиу моменту уже взят под контроль.
По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building.
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