Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Вертолет в понедельник рухнул на крышу Manhattan Motown Building - здания в нью-йоркском районе Манхэттен, сообщает спасательная служба города.

На крыше здания возник пожар.

Поступают сообщения о как минимум одном пострадавшем.

На месте происшествия работают медики и полиция. На крыше возник пожар, котрый к настоящеиу моменту уже взят под контроль.

По первоначальным данным, речь идет о неудачной посадке вертолета на площадку, расположенную на крыше Manhattan Motown Building.

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