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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 17:48 21.06.2018 - 17:48

Брюссель. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил в четверг, что новые венгерские законы, криминализирующие оказание помощи добивающимся убежища нелегалам, являются "постыдными".

"Постоянное нагнетание нынешним правительством (Венгрии - ИФ) ненависти ради политических дивидендов привело к этому последнему постыдному развитию событий, которое является неприкрыто ксенофобским и идет вразрез с европейскими и международными стандартами и ценностями в сфере международных прав человека", - говорится в заявлении З.Р.аль-Хусейна.

Накануне парламент Венгрии принял ряд поправок к законодательству страны, а также закон известный как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения на размещение нелегалов в Венгрии, а также криминализируют организованную помощь таким иммигрантам.

Так, в соответствии с положениями закона "Стоп Сорос" нелегальный иммигрант, а также человек, работающий на НПО, которое оказывает помощь нелегалам, может быть приговорен к году тюрьмы.

Западные СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние месяцы перед парламентскими выборами апреля 2018 года, на которых его партия в итоге одержала победу, в своих выступлениях уделял больше времени фигуре Джорджа Сороса - выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора. В.Орбан обвиняет Дж.Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом НПО.

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