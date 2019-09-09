Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 10:57

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник высказалась за проверку соразмерности действий полицейских на летних акциях протеста в Москве.

"Я поддерживаю призывы к расследованию обвинений в чрезмерном применении силы со стороны полиции (в ходе протестов в российской столице - ИФ)", - заявила Бачелет на открытии 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По итогам кампании сбора подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являлись независимыми представителями оппозиции. После этого в Москве прошел ряд массовых акций в их поддержку, в частности, 14 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. По данным ГУВД МВД по Москве, на этих акциях были задержаны свыше 1835 человек.

1тэ ар*

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