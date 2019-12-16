Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 15:23

Париж. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа в понедельник подал в отставку после того, как стало известно, что он скрыл информацию о должностях, занимаемых в ряде организаций наряду с обязанностями чиновника.

Впервые об этом сообщила газета Le Parisien на прошлой неделе. В воскресенье Делевуа сказал изданию Le Monde, что "не уделил достаточно внимания" заполнению декларации об интересах, когда получил должность верховного комиссара.

Делевуа признал, что занимал должности консультанта и места в совете директоров 13 организаций, в том числе научно-исследовательских центров и торговых групп, при этом получая от некоторых из них зарплату. В понедельник он опубликовал заявление об отставке в своем аккаунте в Twitter.

"Моя ошибка состояла в досадном легкомыслии (. . .) Это суровый закон ответственности, образцовости и прозрачности, который должен применяться ко всем, и ко мне в том числе", - заявил Делевуа.

"Этот проект очень важен для Франции. В настоящий момент я его подрываю", - говорится в заявлении Делевуа.

Как сообщает BFM-TV, Делевуа "подал в отставку, чтобы не препятствовать работе исполнительной власти".

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