Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 13:06

Дубай. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал администрацию президента США Трампа "самой злой", но отметил, что иранцы не сменят позицию и не поддадутся давлению Вашингтона, передают в среду иранские информагентства.

"Наиболее отвратительные представители администрации обвиняют и оскорбляют иранский народ. Но иранцы не поддадутся и не сдадутся, несмотря на эти оскорбления", - заявил он, выступая перед высокопоставленными должностными лицами судебной системы.

Также администрацию США он назвал "самой ненавистной и злой" в мире.

"С иранцами всегда обходились несправедливо", - сказал он, имея в виду американские санкции.

"Однако иранцы не слабы. Народ достигнет всех своих целей", - добавил аятолла Хаменеи.

Трамп ввел санкции против Хаменеи, пояснив, что такие ограничительные меры не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой. Президент США заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана.

Санкции также были введены в отношении иранских военачальников, в том числе против командующих силами Корпуса стражей Исламской революции и командующих пятью округами ВМС Ирана.

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