Этот контент был опубликован 17 ноября 2019 г. 9:03

Дубай. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал власти страны в решении повысить цены на бензин, сообщает в воскресенье иранский телеканал "Пресс ТВ".

"Главы ветвей власти приняли решение, поддерживаемое экспертами. Это решение следует исполнять", - заявил Хаменеи.

По его словам, во время протестов, вызванных повышением цен на бензин, "погибли люди, были разрушены некоторые центры", сообщает агентство Associated Press.

Власти Ирана в ночь на 15 ноября объявили о повышении цен на бензин в стране на 50% - до 15 тыс. иранских риалов за литр (около $0,13 за литр). Такие цены действуют при покупке до 60 литров бензина в месяц, покупка сверх нормы обойдется в 30 тыс. риалов за литр.

После этого в стране начались протестные акции. В основном они носили мирный характер, но в некоторых случаях стычки между полицией и протестующими все же происходили, отмечает AP. Так, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ.

Акции протеста зафиксированы в Тегеране, Мешхеде, Сирджане и в провинции Хузестан. В частности, по данным местных СМИ, в Сирджане протестующие попытались поджечь нефтехранилище, но были остановлены силами полиции.

Неясно, сколько человек погибло или пострадало в ходе протестов, сообщает Associated Press.

Накануне власти Ирана сообщили об одном погибшем, отмечает агентство.

AP уточняет, что нынешние протесты не достигают масштаба демонстраций, произошедших в Иране на рубеже 2017 и 2018 годов: тогда погибли не менее 25 человек, а еще 5 тыс. были арестованы.

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