Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 14:43

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду подтвердил, что его страна продолжит сокращать свои обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока не получит желаемых результатов.

"Что касается ядерного вопроса: мы всерьез продолжим сокращение наших обязательств. Правительство должно исправно и досконально следовать этому до тех пор, пока мы не добьемся желаемого результата. И мы, конечно, с Божьей милостью добьемся желаемого результата", - заявил Хаменеи, чьи слова приводятся в его твиттере.

Хаменеи также в очередной раз заявил, что США "провалили свою политику максимального давления" на Иран. По его словам, санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана - "кратковременная проблема, которая принесет долгосрочные преимущества, снизив зависимость (Ирана - ИФ) от прибыли от нефти".

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

7 сентября Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД по иранской ядерной программе.

В Иране сообщали, что третий этап сокращения обязательств подразумевает полную отмену со стороны Ирана любых ограничений на научно-исследовательскую деятельность в ядерной сфере. Также он сказал, что Тегеран имеет право довести уровень обогащения урана до 20%. Но при этом он уточнил, что Иран в данный момент не намерен возобновлять обогащение урана на 20% и сосредоточится на увеличении запасов урана, обогащенного на 4,5%.

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