Этот контент был опубликован 7 апреля 2019 г. 9:54

Дубай. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди предпринять необходимые шаги для скорейшего прекращения военного присутствия США в Ираке.

"Вы должны принять необходимые меры, чтобы США как можно скорее вывели свои войска из Ирака", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте А.Хаменеи.

По его словам, "иракское правительство, парламент и нынешние политические активисты нежелательны для американцев, и они планируют убрать их из иракской политики".

1кю вв

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