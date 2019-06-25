Берлин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Австрии во вторник оставил в силе решение суда более низкой инстанции о возможности эстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США по делу о взяточничестве, передает агентство Associated Press.

"Судьи во вторник оставили в силе решение суда нижней инстанции, постановившего, что Дмитрий Фирташ, которого арестовали в Австрии в 2014 году, может быть экстрадирован в США", - говорится в сообщении агентства.

Ранее канал NBC News со ссылкой на адвоката бизнесмена сообщил, что Фирташа могут выдать США уже в июле, если Верховный суд Австрии на заседании 25 июня придет к выводу, что такая процедура в данном случае допустима. Защита полагала, что экстрадиция может быть проведена через 7-10 дней после этого судебного заседания.

В феврале Генеральный прокурор Австрии оспорил принятое в феврале 2017 года решение Высшего земельного суда Вены об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США. После этого решение этого вопроса перешло к Верховному суду Австрии.

Председатель совета группы компаний Group DF Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США, выданному в 2013 году. Во время прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму $18,5 млн хотел получить разрешения на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в США. Фирташ все обвинения отрицал и назвал их политически мотивированными, направленными на ограничение его влияния на процессы в Украине.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию.

30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в эту страну, указав на невозможность исключить политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее.

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