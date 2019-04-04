Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 4:01

Мадрид. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Уголовный процесс против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, запущен, сообщил член Национального учредительного собрания Венесуэлы Гарсия Серпа.

"Против него начался уголовный процесс, который будут вести Верховный суд и прокурор", - заявил он в эфире государственного телевидения.

Законодатель отметил, что "решение (в отношении Х.Гуайдо) будет принято правовой системой на основе соответствующих доказательств".

По его словам, Х.Гуайдо "должен ответить за все, что сделал и за предательство родины".

1гк см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!