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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 9:36 14.06.2018 - 09:36

Мадрид. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Венесуэльский суд высшей инстанции отверг иск оппозиционера Энри Фалькона о проведении в стране повторных выборов президента в связи с сообщениями о массовых нарушениях на первом голосовании.

"Избирательная палата Верховного суда (Венесуэлы - ИФ) объявила неприемлемой жалобу, поданную Энри Фальконом в отношении административных заключений с избирательных участков на президентских выборах, прошедших 20 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в "Твиттере".

"Кроме того, избирательная палата объявила неприемлемой жалобу в отношении административных заключений Национального избирательного совета", - также говорится в публикации.

На прошедших в мае досрочных президентских выборах Венесуэлы 55-летний Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. Он получил более 5,8 млн голосов (около 68%),

Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.

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