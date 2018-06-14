Верховный суд Венесуэлы отверг идею повторных президентских выборов
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Мадрид. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Венесуэльский суд высшей инстанции отверг иск оппозиционера Энри Фалькона о проведении в стране повторных выборов президента в связи с сообщениями о массовых нарушениях на первом голосовании.
"Избирательная палата Верховного суда (Венесуэлы - ИФ) объявила неприемлемой жалобу, поданную Энри Фальконом в отношении административных заключений с избирательных участков на президентских выборах, прошедших 20 мая", - говорится в сообщении, опубликованном на странице суда в "Твиттере".
"Кроме того, избирательная палата объявила неприемлемой жалобу в отношении административных заключений Национального избирательного совета", - также говорится в публикации.
На прошедших в мае досрочных президентских выборах Венесуэлы 55-летний Н.Мадуро был переизбран на пост главы государства. Он получил более 5,8 млн голосов (около 68%),
Голосование прошло на фоне бойкота со стороны оппозиции и сообщений о массовых нарушениях.
1ла 1ар
Интерфакс