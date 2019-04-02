Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 6:46

Мадрид. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует Конституционной ассамблее страны лишить спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, парламентской неприкосновенности.

В решении суда указывается, в частности, на нарушение Х.Гуайдо запрета на его выезды за пределы Венесуэлы, после которого он посетил Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай с конца февраля по начало марта.

Решение ВС было принято после того, как генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в четверг, что она лишила Х.Гуайдо права занимать государственные должности в течение 15 лет. Эту меру лидер оппозиции назвал недействительной и отклонил ее.

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