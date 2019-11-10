Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 12:44

Иерусалим. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Израиля в воскресенье отклонил апелляцию адвокатов россиянина Алексея Буркова на его экстрадицию в США, сообщают западные СМИ.

"Апелляция отклонена", - говорится в заключении, оглашенном судьями Верховного суда Израиля.

"Мы не выявили никаких обстоятельств, которые оправдали бы наше вмешательство в (принятое) решение", - отметили они.

Верховный суд Израиля на прошлой неделе вынес временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.

Министр юстиции Израиля Амир Охана ранее подписал распоряжение, в соответствии с которым Бурков будет экстрадирован в США по запросу Вашингтона.

"Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели с различными сторонами - как политическими, так и юридическими", - заявил представитель министерства.

Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на экстрадицию Буркова в РФ был также направлен российской стороной.

Израильская пресса связывала решение Верховного суда Израиля с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков. Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником, приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова.

Он был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все это время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

В свою очередь Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

1ар бп

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