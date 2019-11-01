Иерусалим. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд США вынес временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в США, сообщила газета "Джерузалем пост".

В среду она информировала, что министр юстиции Израиля Амир Охана подписал распоряжение, в соответствии с которым Бурков будет экстрадирован в США по запросу Вашингтона.

"Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели с различными сторонами - как политическими, так и юридическими", - приводит издание высказывания представителя министерства.

Бурков находится в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на экстрадицию Буркова в РФ был также направлен российской стороной.

"Джерузалем пост" связывает решение Верховного суда Израиля с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков. Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником, приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова. В четверг семья израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова.

Он был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, когда приехал в Израиль в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все это время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

В свою очередь Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 грамм гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

Ранее газета "Гаарец" со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".

1гк гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!