Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 9:48

Дели. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Индии перенес на 22 января рассмотрение обращений граждан, которые ставят под сомнение конституционность нового закона о предоставлении гражданства, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

AP напоминает, что этот закон касается нелегально прибывших в Индию христиан, индуистов и других представителей религиозных меньшинств, которые столкнулись с притеснениями в Пакистане, Бангладеш и Афганистане. Такие категории нелегалов могут рассчитывать на облегченное получение индийского гражданства. Однако этот закон не касается мусульман.

Такие меры вызвали серьезное недовольство в Индии. Критики заявили, что этот закон - еще один шаг правительства премьера Нарендры Моди, придерживающегося взглядов индуистского национализма, вытеснить из общественной жизни 200-милионную исламскую общину Индии. Недовольные указывали на несоответствие положений закона светской конституции Индии.

AP отмечает, что недовольство вылилось в акции протеста с требованием отменить закон. Так, в минувшее воскресенье учащиеся исламских университетов в Дели и в штате Уттар-Прадше вступили в столкновение с полицией.

Накануне тысячи человек вышли на акции протеста в штатах Западная Бенгалия, Тамилнад и Карнатака.

В среду власти усилили меры безопасности в исламских кварталах Дели после произошедших накануне беспорядков. Кроме этого, в штате Ассам на северо-востоке страны был введен комендантский час.

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