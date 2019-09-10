Мадрид. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Испании вынесет постановление о возможности эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко 24 сентября, сообщил во вторник со ссылкой на испанские юридические источники испанский телеканал Antena 3.

По словам собеседников телеканала, решение будет оглашено на следующей день после истечения крайнего срока, за который должно быть сформировано новое правительство Испании.

Решение будет вынесено за закрытыми дверями.

Телеканал напоминает, что 4 июня Верховный суд единогласно вынес постановление о приостановке реализации планов правительства, касающихся эксгумации останков Франко из базилики в Долине Павших до вынесения окончательного решения.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что в соответствии с принятым постановлением эксгумация останков Ф.Франко будет проведена с согласия его семьи или без него, пообещав провести эту процедуру с уважением и достоинством.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки после планируемой эксгумации из могилы в Долине Павших в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Ф.Франко настолько серьезного развития не приобретал.

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