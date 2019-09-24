Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Испании во вторник высказался в поддержку плана правительства страны о переносе останков бывшего испанского руководителя Франсиско Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида, сообщает интернет-портал испанской газеты "Вагнуардия".
При этом отклонен иск семьи Франко - его останки будут перезахоронены на мадридском кладбище Мингоррубио, где похоронена его супруга, а не в крипте собора Альмудена, как того желали его родственники.
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