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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 18:07 25.10.2018 - 18:07

Мадрид. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный суд Испании объявил в четверг, что 18 бывших лидеров Каталонии должны предстать перед судом из-за их причастности к попыткам провозгласить независимость Каталонии от Испании в 2017 году.

По данным западных СМИ, процесс должен начаться в начале 2019 года.

СМИ отмечают, что в частности, под суд пойдут находящиеся в заключении девять бывших каталонских лидеров, включая экс-заместителя председателя правительства Каталонии Ориола Жункераса.

Отдельно от них за попытку мятежа будут судить еще ряд бывших официальных лиц, включая экс-спикера парламента Каталонии Карме Фуркадей, а также руководителя общественной организации "Национальная каталонская ассамблея" Жорди Санчеса и лидера "Омниум культураль" Жорди Куйшара.

Однако, отмечают СМИ, суд не будет разбирать дело находящегося в Бельгии бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона по причине того, что испанское правосудие не дозволяет вести подобный суд в отсутствии обвиняемого.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости, который в Мадриде признали незаконным.

27 октября депутаты парламента Каталонии проголосовали за независимость от Испании.

Однако в итоге ряд организаторов референдума, на котором большинство каталонцев высказались за отделение от Испании, были осуждены по обвинению в сепаратизме. Экс-глава Каталонии К.Пучдемон был вынужден уехать из страны.

Партии, выступающие за независимость региона, смогли одержать победу на местных выборах в декабре 2017 года, однако не пришли к согласию, какую стратегию обретения независимости выбрать.

Ранее правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса предложило провести голосование о расширении самоуправления Каталонии, однако в Мадриде категорически отвергли идею референдума о самоопределении или о независимости региона.

1аю ар

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