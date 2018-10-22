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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 17:33 22.10.2018 - 17:33

Брюссель. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Первый председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф призвала 23 судьи вернуться к работе после получения постановления Европейского суда - высшей инстанции Суда Европейского союза о приостановке польской судебной реформы.

"Сегодня некоторые судьи уже прибыли на работу, другие должны прибыть сегодня позже, завтра или послезавтра", - приводят западные СМИ слова представителя Верховного суда Польши.

СМИ отмечают, что этим 23 судьям, включая М.Герсдорф, 65 лет или более. При этом начатая ранее в Польше судебная реформа предусматривала снижение пенсионного возраста для судей Верховного суда Польши с 70 лет до 65 лет. Таким образом, реформа, инициированная правящей партией "Право и справедливость", требовала от трети судей Верховного суда Польши, в том числе М.Герсдорф, покинуть свои посты.

Однако ранее М.Герсдорф отказалась уходить в отставку и назвала инициативы польских властей "чисткой" и указала на то, что согласно конституции, она имеет право занимать этот пост все шесть лет - до 2020 года.

На прошлой неделе Европейский суд обязал польские власти приостановить реализацию национальной судебной реформы. В то же время в пресс-релизе суда отмечалось, что постановление не является окончательным, и суд ЕС вынесет решение по этому делу позднее.

В ответ лидер "Право и справедливости" Ярослав Качиньский заявил, что Польша будет соблюдать законы ЕС, но при этом Варшава будет обжаловать решение Европейского союза.

В правительстве Польши ранее отмечали, что закон о Верховном суде нацелен на борьбу с коррупцией и другие преобразования, которые сделают судебную систему более современной.

В Евросоюзе, однако, уверены, что подобная реформа противоречит принципу независимости судебной системы и несменяемости судей. Еврокомиссия подала иск в суд Евросоюза, начав разбирательство в отношении предполагаемого нарушения Польшей законодательства ЕС.

1аю ар

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