Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 1:48

Вашингтон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Верховный суд США в среду отклонил просьбу демократов Палаты представителей о немедленном доступе к отредактированным материалам большого жюри из так называемого "российского расследования" бывшего специального прокурора Роберта Мюллера, сообщают американские СМИ.

Судьи удовлетворили просьбу администрации Трампа о продолжении защиты секретных стенограмм большого жюри, тем самым еще больше отложив решение суда низшей инстанции о раскрытии информации.

Отмечается, что Верховный суд также позволил министерству юстиции до 1 июня подать официальную апелляцию на мартовское решение окружного апелляционного суда округа Колумбия, обязывающее администрацию Трампа передать материалы судебному комитету Палаты представителей.

Апелляционный суд округа Колумбия в марте встал на сторону судебного комитета, заявив, что у законодателей была "настоятельная необходимость" ознакомиться с секретными материалами.

Между тем, министерство юстиции обратилось в Верховный суд с просьбой заблокировать публикацию этих материалов.

Первоначально Палата представителей запросила эти документы более года назад. По словам демократов, данная информация даст более полную картину выводов Мюллера, связанных с предполагаемым препятствованием Трампа специальному прокурору, а также взаимодействием его кампании 2016 года с российскими правительственными чиновниками.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

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