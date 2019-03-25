Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 17:57

Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Верховный суд США отклонил апелляцию неизвестной иностранной госкомпании, которая отказалась предоставлять информацию, запрашиваемую в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Информацию от компании запрашивала расширенная коллегия присяжных. Название компании нигде не фигурирует, СМИ лишь сообщали, что это иностранная финансовая организация.

Американские СМИ поясняют, что теперь компания должна будет либо предоставить требуемую информацию, либо продолжать платить ежедневные штрафы за отказ сотрудничать с американским правосудием. Новые штрафы перестанут поступать, лишь когда расширенная коллегия присяжных будет расформирована. Однако пока неясно, когда это может произойти: команда Р.Мюллера завершила свою работу, но присяжные пока что продолжают деятельность.

С середины января 2019 года за неподчинение требованию суда присяжных в отношении компании ежедневно начисляется штраф в размере $50 тыс., его общая сумма уже может достигать $3,5 млн.

Агентство Bloomberg отмечает, что судебный процесс по этому делу крайне засекречен. Так, в декабре, на время обсуждений по этому делу в федеральном апелляционном суде закрыли целый этаж. Имя Р.Мюллера не появлялось в общедоступных документах Верховного суда по этому делу вплоть до февраля 2019 года, отмечает агентство.

У компании, о которой идет речь, есть офис в США, куда в июне 2018 года была направлена повестка, сообщает агентство. Сторона обвинения заявляла, говорится в судебных документах, что у компании есть "существенный бизнес" в США.

В апелляции, поданной иностранной компанией, говорится, что закон США 1976 года об иммунитете иностранных государств защищает иностранные госкомпании от участия в уголовных делах в США. Также в апелляции говорится, что американские суды не могут применять меры в отношении иностранных государств за неподчинение требованиям, содержащимся в повестке.

В решении федерального апелляционного суда Вашингтона, которое поддержал Верховный суд, говорится, что полномочия американских судов могут распространяться на иностранные компании, если они участвуют в коммерческой деятельности США.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в пятницу передал доклад по своему расследованию генпрокурору США Уильяму Барру. Расследование Р.Мюллера не выявило доказательств сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

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