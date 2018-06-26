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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 17:53 26.06.2018 - 17:53

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Верховный суд США признал правомочным вызвавшйи споры иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа, сообщает во вторник телеканал Си-Эн-Би-Си.

В пользу признания законности документа проголосовали пять судей из девяти, а четверо высказались против.

В решении суда указывается, что Д.Трамп не нарушал норм конституции страны при принятии указа.

"Указ основывается на законных целях - предотвратить въезд в США ряда представителей наций, которые сложно контролировать (речь идет о неконтролируемом въезде в страну мусульман - ИФ)", - подчеркнул судья Джон Робертс.

Документ предусматривает отказ в выдаче виз на въезд в США гражданам Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена. В апреле из этого списка был исключен Чад, напоминает телеканал.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Д.Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.

Впоследствии была принята обновленная версия указа, в котором был изменен список государств, в отношении которых действуют ограничения. Тем не менее, действие указа было заблокировано одним из федеральных судов.

Вскоре после этого апелляционный суд Калифорнии разрешил частичное применение документа. Суд принял решение, в соответствии с которым граждане из перечисленных в указе стран смогут пересекать границу США только при наличии тесных родственных связей или формально подтвержденных отношений с юридическим лицом.

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