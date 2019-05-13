Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 18:59

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Верховный суд США посчитал, что потребители могут подать в суд на Apple Inc., чтобы оспорить эксклюзивность контроля компанией магазина приложений для iPhone.

Суд рассматривал классовый иск, поданный от лица покупателей приложений, утверждающих, что цены приложений завышены, поскольку, в соответствии с требованиями Apple, покупка и продажа всех приложений осуществляется через магазин App Store.

Приложения могли бы быть дешевле, если бы разработчики приложений имели возможность продавать их напрямую пользователям, в обход магазина Apple, утверждают истцы.

Apple традиционно берет 30%-ную комиссию с доходов разработчиков от продажи приложений и 15%-ную комиссию за доходы от продления подписки после первого года использования приложения.

Истцы также выразили недовольство правилами App Store, требующими от разработчиков выставлять цену приложения, заканчивающуюся 99 центами, что, по их мнению, также способствует завышению цен, поскольку не позволяет установить стоимость приложения с шагом повышения менее чем в $1.

Решение Верховного суда касалось лишь предварительного вопроса о том, имеют ли потребители право подавать в суд на Apple, чтобы оспорить действующие практики. Суд постановил, что такое право у потребителей есть.

Теперь, если потребители подадут в суд на Apple и выиграют это дело, американская компания лишится части своих доходов.

На долю доходов от продажи приложений приходится примерно 35% сервисной выручки Apple, которая увеличилась на 30% в прошлом фингоду, до $39,75 млрд.

Пользователи iPhone и iPad в 2018 году потратили порядка $46,6 млрд на покупку приложений в App Store - это почти вдвое больше суммы, потраченной на приложения конкурирующего сервиса Google Play, свидетельствуют данные аналитической компании Sensor Tower.

В прошлом году Apple заявляла, что за последнее десятилетие разработчики приложений для ее устройств получили более $100 млрд от продажи приложений.

пк ак ав*

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