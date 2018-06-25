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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 20:47 25.06.2018 - 20:47

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин напомнил о предложении Москвы провести в России саммит лидеров Израиля и Палестины.

"Полностью согласен с господином Гутерришем (генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - ИФ), что критически важным остается создание условий для возвращения сторон к субстантивным переговорам. В этой связи хотели бы еще раз напомнить о нашей инициативе провести палестино-израильский саммит в России, а также предложении направить в регион миссию Совета Безопасности", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН.

С.Вершинин подчеркнул, что "все большую актуальность приобретает активизация работы ближневосточного квартета международных посредников".

"Убеждены, отправной точкой налаживания коллективной работы должно служить неукоснительное соблюдение всеми международно-правовых основ решения этой проблемы, которые разработаны СБ ООН", - отметил он.

Это, по словам С.Вершинина, отказ от односторонних шагов, включая строительство поселений на оккупированных территориях, а также прекращение насилия.

"Только в этом случае откроется перспектива достижение двугосударственного решения через переговоры по комплексу вопросов окончательного статуса", - сказал замминистра.

Кроме того, он отметил, что "потребуется оздоровление гуманитарного статуса в Газе под контролем законного палестинского правительства", а также "активизация усилия и в деле объединения палестинских рядов".

А.Гутерриш, выступая в ходе заседания СБ ООН, заявил, что "международная поддержка критически важна для создания условий, благоприятствующих значимым прямым переговорами между двумя сторонами (Израилем и Палестиной - ИФ)".

"Я по-прежнему глубоко привержен поддерживать усилия, направленные на это", - отметил он.

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.

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