Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 0:56

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Выдвинутые США односторонние обвинения в адрес сирийских войск в использовании химического оружия могут помешать стабилизации обстановки в стране, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"ООНовское расследование всех так называемых случаев применения химического оружия в Сирии, включая это, ещё проводится. Мы сожалеем, что американские товарищи, партнёры, вышли с заявлением в одностороннем плане", - сказал Вершинин журналистам.

"И вообще, нам кажется странным, что когда происходят какие-то важные позитивные сдвиги в Сирии, в первую очередь в политическом процессе, как это произошло в эти дни, у нас появляются такие сообщения, которые могут помешать улучшению обстановки в Сирии в целом и успеху политического процесса", - добавил он.

Соединенные Штаты возложили на официальный Дамаск вину за применение хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Латакия в мае 2019 года.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим Асада применил хлор в качестве химического оружия в мае 2019 года в атаке в провинции Латакия в Сирии", - заявил на пресс-конференции в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

Он заверил, что разведка США внимательно изучила собранные данные и "в высокой степени" уверена в правильности своего вывода.

Ранее США уже заявляли о подозрениях, что сирийские военные в ходе операции на северо-западе Сирии, применили химическое оружие. Госдепартамент США заявлял, что речь идет о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая.

Дамаск неоднократно заявлял, что в настоящее время не обладает химоружием и никогда не применял его на собственной территории.

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