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Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Российская теннисистка Елена Веснина одержала победу над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой в решающем матче турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в женском одиночном разряде.

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась (уже в понедельник по московскому времени) со счетом 6:7 (6:7), 7:5, 6:4 в пользу Весниной.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту 49 секунд.

вн гс

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