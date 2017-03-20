Веснина победила Кузнецову в финале теннисного турнира в Индиан-Уэлссе
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Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Российская теннисистка Елена Веснина одержала победу над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой в решающем матче турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в женском одиночном разряде.
Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась (уже в понедельник по московскому времени) со счетом 6:7 (6:7), 7:5, 6:4 в пользу Весниной.
Матч продолжался 3 часа 1 минуту 49 секунд.
вн гс
Интерфакс