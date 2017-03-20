Веснина победила Кузнецову в финале теннисного турнира в Индиан-Уэлссе

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Этот контент был опубликован 20 марта 2017 г. 4:39 20.03.2017 - 04:39

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Российская теннисистка Елена Веснина одержала победу над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой в решающем матче турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе (США) в женском одиночном разряде. Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась (уже в понедельник по московскому времени) со счетом 6:7 (6:7), 7:5, 6:4 в пользу Весниной. Матч продолжался 3 часа 1 минуту 49 секунд. вн гс Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс