Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 19:04

Мадрид. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Боливийские власти в пятницу объявили о высылке из страны всего дипломатического корпуса Венесуэлы, сообщила на пресс-конференции глава МИД Боливии Карен Лонгарик.

По ее словам, "венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Боливии и представляющим правительство (венесуэльского президента) Николаса Мадуро, будет дан срок на то, чтобы они покинули страну".

Кроме того, Лонгарик объявила, что Боливия подаст на венесуэльское посольство жалобу за вмешательство во внутренние дела страны.

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