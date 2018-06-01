Вето на кувейтский проект резолюции Совбеза ООН о защите палестинцев наложили США
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Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты, как и обещали ранее, наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о защите палестинцев, передает корреспондент "Интерфакса".
"Результаты голосования следующие: 10 членов - "за", один - "против", четыре воздержались. Проект не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета", - сказал председатель СБ ООН в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Как передает корреспондент "Интерфакса", в числе поддержавших предложенный Кувейтом проект резолюции были Россия и Китай, США проголосовали "против" документа, тем самым наложив на него вето. Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия решили воздержаться.
США в свою очередь представили свой проект резолюции, голосование по которому состоится также в пятницу.
В четверг США пообещали воспользоваться правом вето, если кувейтский проект резолюции Совета Безопасности ООН о защите палестинцев будет выставлен на голосование.
"США несомненно наложат вето на кувейтский проект резолюции", - говорилось в распространенном заявлении Н.Хейли.
По ее словам, в тексте документа содержится "абсолютно односторонний подход" к ситуации, который "аморален и лишь подорвет нынешние усилия по достижению мира между израильтянами и палестинцами".
Американский постпред отметила, что в проекте резолюции "нет ни одного упоминания" о палестинском движении ХАМАС, которое, как она заявила, "несет главную ответственность за недавнее насилие в Газе".
Проект резолюции был распространен Кувейтом ранее в мае.
Йф тг
Интерфакс