Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 21:31

Брюссель. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Памяти жертв Холокоста и усилиям международного сообщества, чтобы справедливое возмездие постигло палачей, был посвящен специальный вечер, организованный в четверг в Брюсселе посольством России в Бельгии, Российским центром науки и культуры и кинокомпанией "Вианж Продакшн", передает корреспондент "Интерфакса".

Состоялась бельгийская премьера документального фильма "Их звали травники (Школа палачей)" работы режиссеров Алексея Китайцева и Эллы Тухарели по сценарию Мари Рено, Ильнура Рафикова и Эдварда Старосельского

В 1941 году в польском местечке Травники по инициативе рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был создан учебный лагерь для подготовки "охранников" лагерей смерти из числа попавших в немецкий плен в первые месяцы войны Германии против СССР советских военнослужащих, как правило, добровольно согласившихся сотрудничать с гитлеровцами.

"Те, кто выпускался из Травников, были серийными убийцами", - говорит в фильме бывший федеральный прокурор министерства юстиции США Джон Лофтус. Картина снималась при участии экспертов из России, Израиля, Польши, Германии, США. В фильме звучат голоса выживших в этой бойне бывших узников-детей и очевидцев событий.

"Работой" палачей, за которую они аккуратно получали зарплату, стало масштабное физическое уничтожение евреев. В самих Травниках был лагерь, где зверствовали "солдаты смерти". 3 ноября 1943 года в ходе операции, цинично названной "Праздник урожая", были уничтожены все заключенные лагеря. Их заставили вырыть ров, раздеться до гола и спуститься в этот ров, где расстреляли очередями из автоматов. В том числе погибло около 400 детей.

Но на палачей также приходили "заказы" из мест, где нацисты ликвидировали еврейские гетто. Убийцы "зачищали" такие гетто во Львове, в Люблине, Варшаве и других местах.

С приближением поражения Германии многие из них разбежались. Некоторые под видом военнопленных примкнули к движениям сопротивления в европейских странах, а затем перебрались за океан. Другие смогли обманным путем вернуться на родину.

"Травников" после окончания войны разыскивали советские органы госбезопасности. Им удалось найти несколько сот человек. Многих обнаруженных за рубежом Запад не выдал по политическим мотивам.

Тем не менее их поиск продолжается. Расследования ведутся, в частности, в Германии, США и Израиле. Их предают суду, несмотря на преклонный возраст.

"Нельзя допустить, чтобы убийца чьих-то детей избежал наказания. Может, это слишком поздно для справедливости, но не поздно для того, чтобы сказать правду. Я не допущу, чтобы им это сошло с рук", - говорит Джон Лофтус.

"Они должны предстать перед судом. Подобные преступления не имеют срока давности", - заявил участвовавший в мероприятии в Брюсселе профессор истории и директор института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

По его словам, "Холокост - это момент глубочайшего падения человечества".

"Мои родственники были убиты во время Холокоста. И я убеждён, что худшее из того, что можно сделать, - это хранить молчание перед лицом такого зла", - подчеркнул историк.

Он выступил на вечере в российском центре с лекцией "Неопубликованные страницы Холокоста", ставшей своего рода сопровождением к фильму. Американский ученый раскрыл участникам встречи малоизвестные страшные эпизоды нацистского "окончательного решения" - массового уничтожения еврейского населения Европы.

Фильм "Их звали травники (Школа палачей)" был отмечен в ноябре нынешнего года дипломом "За исследование трудных мест памяти" на 4-м международном сочинском кинофестивале. Картину на вечере в Брюсселе представляли соавторы сценария Старосельский и Рафиков.

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