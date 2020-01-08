Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 13:56

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Попытки ряда международных игроков помешать развитию стратегического сотрудничества России и Турции не имели успеха, работа идет своим ходом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Успешная реализация масштабного совместного проекта - строительство Трансчерноморского газопровода - наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты. Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - сказал Путин в среду на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток".

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