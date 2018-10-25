Взрывное устройство, присланное в штаб-квартиру Си-Эн-Эн, направляют на экспертизу в лабораторию ФБР
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Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы направляют для экспертизы в лабораторию Федерального бюро расследований (ФБР) взрывное устройство, ранее присланное в посылке в редакцию Си-Эн-Эн, передает в четверг этот американский телеканал со ссылкой на источники.
При проведении первоначального тестирования версия о том, что белый порошок, который также был в посылке, содержит возбудители сибирской язвы, не подтвердилась.
Дополнительные тесты как порошка, так и устройства будут проводиться в течение нескольких дней, отмечает Си-Эн-Эн.
По некоторым сообщениям, на устройстве в посылке был изображен флаг, внешне похожий на флаг террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Ранее сообщалось, что посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн. В посылке, пришедшей в редакцию, также нашли конверт с белым порошком.
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Интерфакс