Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 10:54

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что произошедшие в воскресенье взрывы имеют отношение к нападениям на мечети в Новой Зеландии, передают во вторник западные СМИ.

"Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - сказал министр, выступая перед парламентом страны.

15 марта в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети, расположенной в предместье этого города Линвуде, произошла стрельба. В результате нападения погибли 50 человек, десятки человек получили ранения.

Серия взрывов прогремела на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. Число погибших в результате взрывов в день католической Пасхи достигло 310 человек - несколько людей скончались в больницах от полученных ранений. По данным министерства здравоохранения, до сих пор неопознанными остаются тела 41 погибших. Число пострадавших составляет 480 человек.

Объектами нападения террористов в пасхальное воскресенье стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".

1тэ ар де

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