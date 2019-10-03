Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 3:22

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Взрывы прогремели внутри "зеленой зоны" в столице Ирака после падения двух ракет, сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, одна ракета упала рядом с турецким посольством в "зеленой зоне", а другая ударила рядом с мостом Аль-Харисийя.

О жертвах не сообщается.

В укрепленной "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Ранее премьер-министр Адель Абд аль-Махди объявил комендантский час в Багдаде после того, как, по меньшей мере, семь человек были убиты и более 400 ранены в течение двух дней общенациональных антиправительственных протестов.

1вз ад

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