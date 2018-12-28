Взрыв близ туристического автобуса в Египте унес жизнь двух человек

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Дубай. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - В Каире в результате взрыва установленной на обочине дороги бомбы взлетел на воздух туристический автобус, минимум два человека погибли, сообщает в пятницу Associated Press.
Согласно информации западных СМИ, погибшие - граждане Вьетнама. Более десятка человек получили ранения.
Инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.
По некоторым данным, он перевозил туристов восточноазиатских стран.
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