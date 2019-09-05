Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 9:50

Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Целью атаки террористов в ходе утреннего взрыва в Кабуле было отделение Главного управления национальной безопасности Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Взрыв произошел возле контрольно-пропускного пункта отделения национальной безопасности в 9-м районе города (район Шаш Дарак), говорится в сообщении. О жертвах теракта пока не сообщается.

Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило факт взрыва.

"Примерно в 10 часов 10 минут (8:40 мск) в зоне ответственности девятого полицейского отделения в первом микрорайоне недалеко от перекрестка Абдул-Хака взорвался автомобиль "Тунис". Полиция блокировала район. Подробности будут обнародованы позже", - сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

СМИ отмечают, что в районе Шаш Дарак Кабула находятся штаб-квартира НАТО, посольство США и некоторые правительственные ведомства.

Как сообщалось, в понедельник вечером террористы взорвали заминированный трактор в элитном квартале Кабула "Грин Виладж", в результате чего погибли 16 и ранены 119 человек. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ).

ки

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