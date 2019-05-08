Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 6:56

Дубай. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Не менее трех человек погибли, 15 человек получили ранения при взрыве в Лахоре, сообщает пакистанский телеканал DawnNewsTV.

Взрыв прогремел рядом с полицейским автобусом. Причина взрыва пока не установлена. Место происшествия оцеплено значительными силами полиции.

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