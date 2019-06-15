Этот контент был опубликован 15 июня 2019 г. 19:41

Дубай. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Причиной взрыва в западном пригороде Дамаска стало возгорание склада с боеприпасами, сообщило в субботу сирийское агентство САНА.

По данным агентства, на полях рядом со складом начался пожар, который в итоге перекинулся на сам склад.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в районе Дамаска установилось относительное спокойствие после того, как сирийские правительственные силы в 2018 году взяли под свой контроль удерживавшийся боевиками район Восточной Гуты. Однако военные Израиля продолжают наносить удары по различным военным объектам в районе Дамаска, отмечают СМИ.

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