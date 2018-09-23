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Париж. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, шесть военных пострадали в результате несчастного случая в Венсенском лесу близ Парижа, где произошел взрыв, сообщает в воскресенье сайт французской газеты "Вен минют".

Двое из шести пострадавших получили серьезные ранения, они направлены в военный госпиталь. Их жизни ничто не угрожает.

По данным издания, рано утром военные, передвигавшиеся по заповеднику, заметили огонь. В тот момент, когда они приблизились к палаткам, прогремел взрыв.

Вероятной причиной взрыва стала походная газовая плита, которая использовалась на территории заповедника.

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Интерфакс