Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 10:20

Вашингтон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Взрыв под Архангельском 8 августа произошел при попытке достать с морского дна ракету с ядерной силовой установкой, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США.

"Это не был пуск, это была миссия по спасению ракеты, потерянной во время прежнего теста, - цитирует телеканал слова своих собеседников. - Произошел взрыв на одном из судов, привлеченных к операции, это вызвало реакцию в ядерном сердечнике ракеты, что и привело к утечке радиации".

При этом в сообщении американской разведки не говорится о возможных рисках для здоровья людей или окружающей среды, отмечает телеканал.

CNBC выяснил, что в прошлом году велись аналогичные подготовительные работы по подъему ракеты с ядерной силовой установкой со дна Баренцева моря после неудачного пуска. К операции были привлечены три судна, одно из которых было приспособлено для сбора радиоактивных материалов из ядерного сердечника ракеты. Если в рамках спасательной операции смогли бы достать ракету, Москва могла бы использовать этот опыт для будущих подобных операций, приводит телеканал мнения аналитиков американского разведсообщества.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Погибли также двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Скачок радиоактивного излучения в Северодвинске Архангельской области был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета.

13 августа жителям Нёноксы рекомендовали покинуть село, но потом мероприятия по линии военных, из-за которых были распространены данные рекомендации, отменили.

1ар яч

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