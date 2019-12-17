Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 6:45

Кабул.17 декабря. ИНТЕРФАКС - Пять человек погибли при взрыве, который прогремел во вторник утром в Мазари-Шарифе, столице афганской провинции Балх, сообщают местные СМИ.

"Взрывное устройство, предположительно прикрепленное к велосипеду сработало в 9:00 (7:30 мск) на перекрестке Алгуи в центре города, погибли пять человек, в том числе двое сотрудников дорожной полиции", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за теракт.

вш

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