Этот контент был опубликован 29 апреля 2020 г. 7:47

Кабул. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в провинции Кабул, при взрыве три человека погибли, еще 15 человек получили ранения, сообщил в среду начальник пресс-центра МВД Афганистана Тарик Ариян.

"Сегодня около 8:00 (6:30 мск) террорист-смертник подорвал себя среди мирных жителей в районе Ришхор уезда Чахар-Аисяб, погибли трое, ранено 15 человек", - написал Ариян в своем твиттере.

Ни одна из вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!