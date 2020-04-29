Кабул. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в провинции Кабул, при взрыве три человека погибли, еще 15 человек получили ранения, сообщил в среду начальник пресс-центра МВД Афганистана Тарик Ариян.

"Сегодня около 8:00 (6:30 мск) террорист-смертник подорвал себя среди мирных жителей в районе Ришхор уезда Чахар-Аисяб, погибли трое, ранено 15 человек", - написал Ариян в своем твиттере.

Ни одна из вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.

вш

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