Кабул. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в провинции Кабул, при взрыве три человека погибли, еще 15 человек получили ранения, сообщил в среду начальник пресс-центра МВД Афганистана Тарик Ариян.
"Сегодня около 8:00 (6:30 мск) террорист-смертник подорвал себя среди мирных жителей в районе Ришхор уезда Чахар-Аисяб, погибли трое, ранено 15 человек", - написал Ариян в своем твиттере.
Ни одна из вооруженных группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку.
вш