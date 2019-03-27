Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 7:46

Стокгольм. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Несколько человек получили легкие ранения и травмы в результате взрыва в Стокгольме, сообщили журналистам представители шведской полиции.

По их данным, взрыв раздался в ночь на среду на западе шведской столицы. Нанесен ущерб фасадам нескольких домов, а также нескольким автомобилям.

"Что взорвалось, мы не знаем, должно быть проведено расследование, но речь действительно идет о взрыве", - сказал руководитель полиции Стокгольма Фредерик Андерссон.

На месте происшествия работают взрывотехники и криминалисты.

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