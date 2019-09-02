Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 20:05

Кабул. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - В районе "Грин Вилидж" в Кабуле произошел взрыв, полиция расследует обстоятельства произошедшего, сообщил в твиттере начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими.

В свою очередь советник по вопросам прессы МВД Бахори Мехр сообщил в интервью телеканалу Tolo News, что, по предварительным данным, вечером в понедельник в девятом районе Кабула взорвался заминированный автомобиль.

"Пока неизвестно, что было целью атаки, каковы жертвы, на месте происшествие ведется расследование", - заявил Мехр.

В элитном районе Кабула "Грин Вилидж" проживают иностранные специалисты, работающие в Афганистане.

БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!