Взрыв прогремел на крупнейшем НПЗ Канады, принадлежащем компании Irving Oil
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Сент-Джон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - На крупнейшем НПЗ Канады в городе Сент-Джоне, провинция Нью-Брансуик, в понедельник прогремел взрыв, сообщает CBC.
По словам местных жителей, на предприятии, принадлежащем компании Irving Oil, продолжается пожар.
Нефтеперерабатывающее предприятие с 1 октября закрыто на плановый техосмотр, сообщили агентству Bloomberg информированные источники.
Irving Oil пока не реагирует на запросы о дополнительной информации.
Компания Irving Oil основана в 1924 году. Ее НПЗ в Сент-Джоне, расположенный неподалеку от границы с США, начал работу в 1960. Сейчас он производит 320 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Половина объема экспортируется в северо-восточные штаты США.
Служба финансово-экономической информации
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Интерфакс